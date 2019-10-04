غوارديولا يخسر خدمات دي بروين أمام ولفرهامبتون

نواف السالم(صدى):

أعلن مدرب مانشستر سيتي جوارديولا عن غياب اللاعب دي بروين عن مباراة ولفرهامبتون؛ بسبب الإصابة.

وقال :كيفين دي بروين لن يكون حاضرا أمام ولفرهامبتون بسبب الإصابة. اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة بعد فترة التوقف الدولي وإصابته ليست كبيرة.

وتابع : نأمل أيضا أن يكون جون ستونز جاهزا للمشاركة عقب فترة التوقف الدولي.

واستكمل: نملك إيريك جارسيا كذلك في الدفاع وهو جاهز للمشاركة. لو لم يكن جاهزا لما كان معنا

وعلى جانب أخر قال : بدأنا هذا الموسم بشكل قوي أيضا، وحسم الألقاب يحتاج لاستغلال الفرص خاصة على أرضك. نحن نبدأ بقوة لأننا نريد اللعب بهذه الطريقة، وفي بعض الأحيان يحالفنا الحظ أيضا.