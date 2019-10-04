وظائف شاغرة للجنسين في جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية عن توافر وظائف أكاديمية وصحية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالمسميات التالية (مُعلم، أخصائية اجتماعية، مُمرضة، نائب طبيب عناية مركزة، نائب طبيب طوارئ، نائب طبيب أسرة، نائب طبيب باطنية).

أشارت إلي حاجتها لعدة وظائف أولا.. مُعلم (للرجال) بشرط أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص تربية خاصة (مسار اضطراب توحد).

ثانيا.. معلم (للرجال) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص تربية خاصة (مسار إعاقة عقلية).

ثالثا.. أخصائية اجتماعية (للنساء) تكون الأفضلية لمن يحمل رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (سارية المفعول).

رابعا.. مُمرضة (للنساء) تكون الأفضلية لمن يحمل رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (سارية المفعول).

خامسا.. نائب طبيب عناية مركزة (للجنسين) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في طب وجراحة، وإقامة قابلة لنقل الكفالة لغير المواطنين، حصول المتقدم على رخصة من هيئة التخصصات الصحية بدرجة نائب (سارية المفعول)، خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

سادسا.. نائب طبيب طوارئ (للجنسين) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في طب وجراحة، إقامة قابلة لنقل الكفالة لغير المواطنين، حصول المتقدم على رخصة من هيئة التخصصات الصحية بدرجة نائب (سارية المفعول)، خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

سابعا.. نائب طبيب أسرة (للجنسين) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في طب وجراحة، إقامة قابلة لنقل الكفالة لغير المواطنين، حصول المتقدم على رخصة من هيئة التخصصات الصحية بدرجة نائب (سارية المفعول)، خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

ثامنا.. نائب طبيب باطنية (للجنسين) بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في طب وجراحة، إقامة قابلة لنقل الكفالة لغير المواطنين، وحصول المتقدم على رخصة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدرجة نائب (سارية المفعول)، خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

وحول التقديم للوظائف الشاغرة سيكون من خلال الرابط التالي من هنـــــا .