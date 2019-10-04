بالفيديو.. الدكتور ايمن عبده : الأخطاء الطبية مشكلة عالمية

علي القحطاني(صدى):

قال أمين هيئة التخصصات الصحية الدكتور أيمن عبده ، الأخطاء الطبية مشكلة عالمية موجودة في أمريكا وأوروبا وجميع الدول وقد تكون بالأجهزة أو الفحوصات ، وعلينا أن نفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات ، فهناك دواء معين يسبب الغثيان فهذه أعراض جانبية وليست خطأ طبي .

وتابع دكتور ايمن خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” بالمختصر ” ، الخطأ هو الشئ الذي يحدث وغير متوقع ، لا يمكن تبريره بالطرق العادية ، ودورنا أن نتأكد أن الممارس الصحي يكون بأفضل تأهيل ممكن سواء الممارس الذي يتخرج من برامج الهيئة أو من خارجها .

وأضاف إذا صدر عن أي ممارس حكم قضائي سواء في مستشفى حكومي أو خاص بخصوص مخالفة أو خطأ طبي ، فيكون هناك لجنة لسحب تسجيله إما سحب مؤقت أو دائما ولا يسمح له بممارسة المهنة مطلقاً .

وأكد دكتور أيمن ، من ينقطع عن الممارسة الطبية لمدة مستمر تصل لعامين يجب أن يتدرب قبل العودة للمارسة الطب ، ومن ينقطع فترة أطول يعود للكلية للدراسة مرة أخرى أقل شئ سنة حتى يستطيع العودة .