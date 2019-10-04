هل السجائر الإلكترونية أقل ضررا من العادية؟.. الغذاء والدواء ترد

عادل الحربي(صدى):

ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ” تصريح ” نُسب ليها مؤخرًا، بأن السجائر الإلكترونية أقل ضررًا من السجائر العادية.

وعن ذلك، أكدت الهيئة في بيان أصدرته بأنه لم يصدر أي تصريح رسمي منها حول ذلك، حيث تم اجتزاء المقارنة في سياق ورقة عمل علمية تم استعراضها ضمن ورشة عمل الرقابة على التبغ.

وأوضحت ” الغذاء والدواء ” أن ما تم تداوله من تغريدات لا تعكس دقة ما تم ذكره في كامل الورقة العلمية المشار إليها، حيث أكدت ذات الورقة أن اختلاف النسب لا يعني خلو السجائر الإلكترونية من المخاطر.

حيث تحتوي السجائر الإلكترونية على النيكوتين والمنكهات المضافة للسوائل الإلكترونية التي تسبب ما يسمى بـ ” رئة الفشار ” ، وهي حالة تنجم عن التهاب القصبات الهوائية الحادة والذي ينتج عنه انتفاخ الحويصلات الهوائية للرئة.

كما أشارت ذات ” الورقة ” بأن السجائر الإلكترونية تؤثر سلبًا على غير المدخنين على وجه الخصوص، وفئة المراهقين حيث تحد من القدرات العقلية للأطفال والمراهقين في فترة النمو.