توفر وظائف فنية شاغرة بجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز
كشفت جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز عن توفر وظائف فنية شاغرة للرجال، لحملة شهادة الدبلوم، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
* المسمى الوظيفي
– فني (مركز تطوير المنتجات بكلية الهندسة).
* الشروط
1- دبلوم فني (يفضّل في مجال الميكانيكا).
2- المعرفة التامة بالتعامل مع الآت التصنيع الأساسية والأعمال اليدوية.
3- الرغبة في التدريب على استخدام الأجهزة الرقمية والحاسب الآلي وتطوير المهارات الفنية والإبداع في مجال التصنيع الرقمي.
4- يفضّل إجادة اللغة الإنجليزية.
ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لإرسال السيرة الذاتية،مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد الإلكتروني التالي:[email protected]
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