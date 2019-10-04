توفر وظائف فنية شاغرة بجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز عن توفر وظائف فنية شاغرة للرجال، لحملة شهادة الدبلوم، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

* المسمى الوظيفي

– فني (مركز تطوير المنتجات بكلية الهندسة).

* الشروط

1- دبلوم فني (يفضّل في مجال الميكانيكا).

2- المعرفة التامة بالتعامل مع الآت التصنيع الأساسية والأعمال اليدوية.

3- الرغبة في التدريب على استخدام الأجهزة الرقمية والحاسب الآلي وتطوير المهارات الفنية والإبداع في مجال التصنيع الرقمي.

4- يفضّل إجادة اللغة الإنجليزية.

ودعت الجامعة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لإرسال السيرة الذاتية،مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد الإلكتروني التالي:[email protected]