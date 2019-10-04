لغة الاشارة على شاشات منشآت صحة الرياض

سعيد العجل(صدى):

ايماناً بأهميه رفع الوعي الصحي و تعزيز الثقافة الصحيه لدى جميع أفراد المجتمع و بمتابعة شخصية من قبل سعادة مدير عام الشؤون الصحيه بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري قامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بتوزيع العديد من الفيديوهات التثقيفية المترجمة بلغة الاشارة و التي أنتجتها وزارة الصحة ممثله بالوكاله المساعدة للرعاية الصحية الاوليه على جميع منشآتها الصحية بالمنطقة كما تم توزيعها ايضا لنادي الصم بمدينة الرياض و معاهد الامل للصم .

من جهتها ذكرت مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتورة أميره بنت عبدالمحسن الرصيص بان لغة الاشارة هي اللغة الام لفئة الصم و ضعاف السمع وهي الوسيلة التخاطبيه الوحيدة بين المرسل و المستقبل وعليه عكفت وزارة الصحة على ترجمة المواد التثقيفية الصحيه للغة الاشارة لرفع الوعي الصحي لدى هذه الفئة أسوة بجميع أفراد المجتمع

وقد نوه الدكتور معزي بن عزيز العتيبي بأهميه دور مدراء هذه المنشآت الصحيه و رؤساء أقسامها ومسؤلي التثقيف الصحي بمتابعة عرض هذه المواد التثقيفية في جميع الشاشات في غرف انتظار المرضى و غرف التنويم بشكل دوري مستمر .