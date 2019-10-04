قصة مؤثرة لقناص بالحد الجنوبي أُصيب 4 مرات خلال مواجهات مع الحوثيين 

علي القحطاني(صدى):

روى محمد أحمد فقيهي، وهو آمر فصيل قناصة بحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، تفاصيل مؤثرة عن إصابته 4 مرات خلال مواجهات مع العدو، قائلا إنه شارك في الحربين الأولى والثانية على الحوثيين.

وأشار إلى أنه تعرض لإصابات في الكتف والظهر خلال مواجهة مع المليشيات الحوثية بمنطقة جبلية في قطاع الحرّث، مبينا أنه أُصيب ثانيةً بشظايا في الظهر والرأس خلال مواجهة بأحد المواقع الحدودية.

وحول الإصابة الثالثة، قال فقيهي خلال حديثه لبرنامج ” MBC في أسبوع ” إثر تعرضه لطلق ناري في اليد اليسرى نفذت من الجهة الأخرى خلال مواجهة مع العدو.

وتحدث فقيهي عن بطولة زميله محمد البركات الذي استشهد أثناء مواجهة مع عناصر من المليشيات، حيث تبادلوا معهم إطلاق النار وقتلوا وأصابوا عدداً منهم، موضحا أنه كان مستتراً بساتر جبلي، وظنه صديقه تعرض لإصابة ولما ترك موقعه للاطمئنان عليه أُصيب بطلقات من العدو، ورفض نقله إلى المستشفى وأصر على إكمال مواجهة العدو وأوقع قتلى ومصابين منهم قبل أن يفارق الحياة.