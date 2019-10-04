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تحسن الهضم وغنية بالفيتامينات.. أبرز فوائد «الذرة»

تحسن الهضم وغنية بالفيتامينات.. أبرز فوائد «الذرة»
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تُعتبر ” الذرة ” وجبة خفيفة ومشبعة وصحية، كما تعتبر بديلاً للقمح لدى الأشخاص الممنوعين من تناول الجلوتين، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز فوائد ” الذرة ” .

• غنية بالفيتامينات

تحتوي الذرة على مجموعة متنوعة من ” فيتامينات ب، والزنك ” وتعمل على زيادة نسبة الماغنسيوم في الجسم، وكذلك البوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم.

• تحسن عملية الهضم

تعتبر الذرة من الألياف غير القابلة للذوبان، والتي لا يتم امتصاصها في مجرى الدم، فتمنع الإمساك، وتقلل من خطر الإصابة بالبواسير.

• تتميز بانخفاض الدهون

تحتوي الذرة على نسبة منخفضة من الدهون خاصة الثلاثية والسكر وغنية بأحماض أوميجا 6 الدهنية.


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