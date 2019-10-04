بالفيديو .. سيارات تسلا تخطف الأنظار بميزتها السحرية للقيادة عن بُعد
أثارت ميزة القيادة عن بعد بسيارات تسلا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بالولايات المتحدة بعد ظهور إمكانيات مميزة لها .
واحتفى عملاء تسلا بمزاياها الجديدة بعدما أصبحت لديهم القدرة على ركن السيارة عن بعد واستدعاءها أيضاً دون أن يكون أحد بداخلها .
وبينما عبر كثيرون عن إعجابهم بإمكانيات السيارة ، تحفظ آخرون عليها خشية تسببها في وقوع حوادث .
الجدير بالذكر أن “تسلا” قدمت مؤخراً تطورات كبيرة على سيارتها الكهربائية في محاولة لكسب رضا عملائها وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة ومن ثم باقي الأسواق .
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