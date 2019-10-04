بالفيديو .. سيارات تسلا تخطف الأنظار بميزتها السحرية للقيادة عن بُعد

لندن (صدى):

أثارت ميزة القيادة عن بعد بسيارات تسلا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بالولايات المتحدة بعد ظهور إمكانيات مميزة لها .

واحتفى عملاء تسلا بمزاياها الجديدة بعدما أصبحت لديهم القدرة على ركن السيارة عن بعد واستدعاءها أيضاً دون أن يكون أحد بداخلها .

وبينما عبر كثيرون عن إعجابهم بإمكانيات السيارة ، تحفظ آخرون عليها خشية تسببها في وقوع حوادث .

الجدير بالذكر أن “تسلا” قدمت مؤخراً تطورات كبيرة على سيارتها الكهربائية في محاولة لكسب رضا عملائها وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة ومن ثم باقي الأسواق .