عائض القرني يدعو لحسن معاملة العمالة الوافدة: ” ارحموهم ”
طالب الداعية الشيخ عائض القرني بحسن معاملة العمالة الوافدة التي أتت إلى المملكة طلبًا للرزق.
وأوضح القرني: ارحموا العمالة الوافدة التي أتت لطلب الرزق، وارفقوا بهم، مستشهدا بالحديث القدسي: “ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ” ، وذكر منهم: “ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ولَمْ يُعْطِ أجْرَهُ ” رواه البخاري.
ويقول ﷺ: “ الرَّاحمونَ يرحمُهمُ الرحمنُ ” .. رحمنا الله وإيّاكم.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 36 دقيقة
ابك ما تدري وان الطاسه…
ما سرق وخررب البلد غير العماله