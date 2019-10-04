  • الجمعة 4

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. عائض القرني يدعو لحسن معاملة العمالة الوافدة: ” ارحموهم ” 

عائض القرني يدعو لحسن معاملة العمالة الوافدة: ” ارحموهم ” 

عائض القرني يدعو لحسن معاملة العمالة الوافدة: ” ارحموهم ” 
عادل الحربي(صدى):

طالب الداعية الشيخ عائض القرني بحسن معاملة العمالة الوافدة التي أتت إلى المملكة طلبًا للرزق.

وأوضح القرني: ارحموا العمالة الوافدة التي أتت لطلب الرزق، وارفقوا بهم، مستشهدا بالحديث القدسي: “ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ” ، وذكر منهم: “ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ولَمْ يُعْطِ أجْرَهُ ” رواه البخاري.

ويقول ﷺ: “ الرَّاحمونَ يرحمُهمُ الرحمنُ ” .. رحمنا الله وإيّاكم.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 36 دقيقة

ابك ما تدري وان الطاسه…
ما سرق وخررب البلد غير العماله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *