عائض القرني يدعو لحسن معاملة العمالة الوافدة: ” ارحموهم ” 

عادل الحربي(صدى):

طالب الداعية الشيخ عائض القرني بحسن معاملة العمالة الوافدة التي أتت إلى المملكة طلبًا للرزق.

وأوضح القرني: ارحموا العمالة الوافدة التي أتت لطلب الرزق، وارفقوا بهم، مستشهدا بالحديث القدسي: “ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ” ، وذكر منهم: “ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ولَمْ يُعْطِ أجْرَهُ ” رواه البخاري.

ويقول ﷺ: “ الرَّاحمونَ يرحمُهمُ الرحمنُ ” .. رحمنا الله وإيّاكم.