أحد المواقع السياحية الهامة.. أبرز المعلومات عن شاطئ «الشعيبة»

عادل الحربي(صدى):

يُعد شاطئ ” الشعيبة ” غرب المملكة أحد المواقع السياحية والموانئ التاريخية، الذي يقصده عدد من الزائرين والسياح من هواة الصيد والغوص في البحر الأحمر، لذا سنستعرض أبرز المعلومات عن هذا الميناء.

يتميز هذا الشاطئ بطبيعته البكر وجزره الصغيرة المليئة بالأشجار، ويبعد نحو 90 كيلو مترًا جنوب مكة المكرمة.

أما عن تاريخ هذا الشاطئ، فكانت ” الشعيبة ” في الجاهلية وصدر الإسلام الميناء الرئيسي لمكة المكرمة، وذلك قبل أن يحول الميناء إلى جدة في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان.

وفي هذا السياق، التقط عمر النهدي، رئيس لجنة التصوير الضوئي في جمعية الثقافة والفنون بجدة، عدة صور لإحدى السفن المتعطلة بشاطئ ” الشعيبة ” .

وقال ” النهدي ” لـ ” العربية.نت ” : ” تُعد سفينة الفهد المهجورة منذ أكثر من 32 عامًا أحد المعالم المميزة في المنطقة والتي يقوم الكثير من المصورين بالتقاط الصور لها والبحث عن أسرارها ” .

كما أشار إلى أن بحر الشعيبة يشتهر بأنه مقبرة السفن، حيث ترسو فيه السفن التي خرجت من الخدمة.