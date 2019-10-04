سانتوس: « رونالدو أفضل لاعب في العالم »

نواف السالم(صدى):

علق المدير الفني لمنتخب البرتغال، فرناندو سانتوس على فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة ” الأفضل ” ، قائلا إنه يعتبر “كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم ” .

وكشف سانتوس عن قائمة المنتخب لمواجهتي لوكسمبورغ وأوكرانيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020، والتي جاء في مقدمتها مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وأجاب على سؤاله عن نسخة العام الجاري من جائزة الأفضل التي توج بها نجم برشلونة وما إذا كان ذلك يعني أن كريستيانو ليس الأفضل، أبان سانتوس: ” على العكس تماماً، لا أتفق مع ذلك ” .

ومن المقرر أن المنتخب البرتغالي يستضيف نظيره اللوكسمبورغي في 7 الجاري، في حين سيحل ضيفاً على أوكرنيا بكييف في 14 من الشهر نفسه، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لليورو 2020.