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فيديو نادر للقاء خادم الحرمين الملك سلمان مع قناة أوروبية في الثمانينات

فيديو نادر للقاء خادم الحرمين الملك سلمان مع قناة أوروبية في الثمانينات
علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو نادر يوثق لقاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع إحدى القنوات الأوروبية يعود إلى بداية الثمانينات الميلادية .

وقال الملك سلمان خلال  المقابلة ، في عاداتنا في هذه البلاد ، أنه لا هناك فوارق بين أفراد المجتمع وهذا جاء من منطلق المساواة في الإسلام وأيضاً من التقاليد العربية العريقة ، دائماً رئيس القوم هو مسئول عن مشاكلهم سواء في المدن أو القرى أو القبائل ، فهو دائما يستمع لهم ويساعد في حل مشاكلهم وهم أيضاً يساعدونه في ذلك ،

وأضاف الملك سلمان ، كل ما في هذه البلاد هي ذكريات الملك عبدالعزيز فالأمن الذي تتمتع به هذه البلاد والأستقرار والنمو الذي تعيشه الآن ، كل هذه ذكريات تذكرنا بالملك عبدالعزيز صباحاً ومساءاً ، الملك عبدالعزيز وحد هذه البلاد الطويلة العريضة وحدها بالحق أول شئ وإيمانه بالله عز وجل ، ثم وحد قلوب ابناءها بالمصالح المشتركة .


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