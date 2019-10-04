برشلونة يرفض صفقة تبادلية مع ميلان ومقايضة أومتيتي بدي فريج

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية إسبانية ، أن إدارة برشلونة رفضت إبرام صفقة تبادلية مع إنتر ميلان، ينتقل بموجبها الهولندي دي فريج إلى كامب نو، مقابل رحيل صامويل أومتيتي إلى ميلانو .

يٌذكر أنه حاول إنتر ميلان خلال آخر أيام الميركاتو الصيفي الماضي، عرض مدافعه الهولندي دي فريج على النادي الكتالوني، حتى يحصل في المقابل على خدمات الفرنسي أومتيتي.

ورفض إرنستو فالفيردي فكرة التخلي عن مدافعه رغم إصاباته الأخيرة، لذلك لم تكتمل الصفقة بين الطرفين في الساعات الأخيرة من الميركاتو.

على جانب آخر، بدأ برشلونة جدياً في متابعة الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، تحسباً للتوقيع معه بشكل رسمي في صيف 2020.