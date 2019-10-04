بالفيديو.. «بو عزيزي جديد» يحرق نفسه في تركيا ضد فساد أردوغان

أنقرة(صدى):

شهدت محافظة ملاطية التركية حادث مروع لإقدام مواطن تركي على إضرام النيران في نفسه بسبب عجزه عن دفع إيجار منزله بمقدار 2000 ليرة ‘ ما جعله مهددا بالطرد ‘ ليشعل الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو متداول المواطن التركي وهو يتحدث عن معاناته وفقره وعجزه عن مواجهة ارتفاع الأسعار ‘ وحاول الجميع إنقاذه إلا أن النيران قد إلتهمت جسده.

ويعاني الإقتصاد التركي من زيادة العجز بسبب تراجع السياحة وموارد النقد الأجنبي ‘ فضلا عن فساد المسؤلين ومنهم أردوغان ونجله إذ تداول نشطاء تسريبات تثبت تورطهما‘ فيما يؤكد كثيرون أن الضحية “بو عزيزي تركيا” سيطلق شرارة الثورة ضد اردوغان وزبانيته بالشوارع.