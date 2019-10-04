بالفيديو.. «بو عزيزي جديد» يحرق نفسه في تركيا ضد فساد أردوغان
شهدت محافظة ملاطية التركية حادث مروع لإقدام مواطن تركي على إضرام النيران في نفسه بسبب عجزه عن دفع إيجار منزله بمقدار 2000 ليرة ‘ ما جعله مهددا بالطرد ‘ ليشعل الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهر مقطع فيديو متداول المواطن التركي وهو يتحدث عن معاناته وفقره وعجزه عن مواجهة ارتفاع الأسعار ‘ وحاول الجميع إنقاذه إلا أن النيران قد إلتهمت جسده.
ويعاني الإقتصاد التركي من زيادة العجز بسبب تراجع السياحة وموارد النقد الأجنبي ‘ فضلا عن فساد المسؤلين ومنهم أردوغان ونجله إذ تداول نشطاء تسريبات تثبت تورطهما‘ فيما يؤكد كثيرون أن الضحية “بو عزيزي تركيا” سيطلق شرارة الثورة ضد اردوغان وزبانيته بالشوارع.
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