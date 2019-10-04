« الأيتام » يختتمون برامج وفعاليات فرع عمل وتنمية الرياض بيوم الوطن

صيتة العماش(صدى):

نظمت إدارة الأسر الكافلة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض احتفالية احتضنها مركز الملك سلمان الاجتماعي في ختام برامج وأنشطة وفعاليات الفرع باليوم الوطني للمملكة .

وأقيمت الاحتفالية في مركز الملك سلمان الاجتماعي بالرياض بحضور سمو الأميرة الجوهره بنت سعود بن ثنيان وسمو الأميرة نوف بن فهد بن ناصر ومدير عام فرع عمل وتنمية الرياض الدكتور يوسف السيالي وعدد من مديري ومديرات الدور والمراكز الايوائية ومنسوبي فرع الرياض والأيتام المكفولين لدى الأسر وأُسرهم وأيتام دار الحضانة الاجتماعيه وعدد من المهتمين بالشأن الاجتماعي ، وبمشاركة عديد الجهات الراعية والداعمة .

وظهر الاحتفال بشكل مميز تخلله اناشيد ترحيبيه وأغنية وطنية اداها الايتام وعرضا مرئيا عن دور إدارة الأسر الكافله وعرضا آخر لفريق نواة الخير التطوعي أحد المشاركين في الحفل.

وألقت مديرة إدارة الأسر الكافلة نوره السلطان كلمة تحدثت فيها عن الوطن وحب الوطن وماتقدمه القيادة للأيتام وعن دور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ذلك ، وكلمة لإحدى الأمهات الحاضنات ، إلى جانب عديد الكلمات والقصائد والألوان الشعبيه .

وتجول الجميع في الأركان المصاحبه التي تنوعت مابين طبية وتثقيفيه واجتماعيه ، واختتم الحفل بتكريم المشاركين .