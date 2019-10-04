كويتي يشعل النيران في زوجته بسبب خلافات أسرية 

خالد الظفيري(صدى):

قام شخص من فئة ” البدون “ ، في الكويت، بسكب البنزين على زوجته وحرقها عمدًا، ثم أسعفها إلى المستشفى، بعدما أطفأ النيران عن جسدها باستخدام بطانية.

وتفصيلا، ورد بلاغا بوصول امرأة إلى المستشفى وقد تعرضت للحرق، وبعد وصول رجال الأمن شاهدوا امرأة إندونيسية، مصابة بحروق من الدرجة الثانية في البطن والظهر واليد اليمنى، ومصابة بجرح قطعي في الكتف، موضحة أنّ زوجها هو من أشعل النار فيها.

وضبطت الشرطة الزوج الذي أقر بأنه فعل ذلك بسبب خلاف وقع بينه وبين زوجته، مما دفعه لسكب البنزين عليها وأحرقها ثم أخمد النيران ببطانية.