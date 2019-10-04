فيديو يوثق لحظة هروب نائبة سابقة من السجن بشكل غريب

بوجوتا(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة هروب النائبة السابقة في البرلمان الكولومبي عايدة ميرلانو، باستخدام حبل ثم ركوب دراجة نارية كانت تنتظرها.

وتفصيلآ، قامت السلطات الكولومبية بإصدار أمر اعتقال دولي بحق ، والتي هربت من السجن بشكل غريب عبر نافذة بالطابق الثاني.

يُذكر أنه تم إلقاء القبض على النائبة سابقًا؛ بسبب شرائها الأصوات في انتخابات عام 2018.