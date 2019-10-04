فيديو يوثق لحظة هروب نائبة سابقة من السجن بشكل غريب
وثق مقطع فيديو لحظة هروب النائبة السابقة في البرلمان الكولومبي عايدة ميرلانو، باستخدام حبل ثم ركوب دراجة نارية كانت تنتظرها.
وتفصيلآ، قامت السلطات الكولومبية بإصدار أمر اعتقال دولي بحق ، والتي هربت من السجن بشكل غريب عبر نافذة بالطابق الثاني.
يُذكر أنه تم إلقاء القبض على النائبة سابقًا؛ بسبب شرائها الأصوات في انتخابات عام 2018.
زائر[ عدد التعليقات: 2650 ] نشر منذ 34 دقيقة
عندها فلوس كثيرهمادام شرت اصوات اكيد شرت حتي الحراس واللي نقلها المال له مفعول السحر