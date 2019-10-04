بالفيديو والصور.. سيارة مقلدة لافينتادور رودستر 2019 تخطف الأنظار حولها 

أميرة خالد(صدى):

خطفت مركبة مقلدة لافينتادور رودستر 2019 أنظار عشاق السيارات حولها، حيث استخدم شاسيه جنرال موتورز كامل الحجم وجسد موضوع باليد من الفولاذ والألياف الزجاجية.

وبلغ طول السيارة إلى 188 إنش وعرضها 80 إنش، وهي أبعاد مطابقة لافينتادور الأصلية، مع طلاء خاص يتنقل بين الأحمر البراق أسفل الشمس والأحمر الغامق في الظل.

واعتمدت السيارة المقلدة على محرك V8 معدل سعة 6.0 لتر من كورفيت بقوة 500 حصان، مع جير اوتوماتيكي ومشغل اسطوانات ومقاعد جلدية ووسائد هوائية للسائق والركاب ونظام دفع خلفي ومكيف هواء وغيرهم، ووصل سعر السيارة معروضة للبيع بـ 40,000 دولار (150,000 ريال).