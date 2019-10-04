« مكياج الزومبي » يصيب فتاة بالهلع

واشنطن(صدى):

تعرضت فتاة أمريكية تٌدعى ” حاي فيرز ” لنوبة من الذعر والهلع ، عقب أن خضعت لثلاث ساعات من عملية وضع مكياج لتشبه “الزومبي”، الذي جعل وجهها يبدو مخيفا ومفزعا ، مما استدعى نقلها إلى مستشفى بومونت في مدينة رويال أوك بولاية ميشيغن.

وفي تعليقها على الواعقة ، قالت جاي في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ” القلق والفزع ليست مسألة مضحكة ” ، مضيفة: ” لقد كان وضعا خطيرا حدث في وقت غريب ” .

ووفقا لجمعية القلق والاكتئاب الأميركية، فإن ما يقرب من 40 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من نوبات الهلع والقلق. كما تقدر منظمة الصحة العالمية أن واحدا من بين كل 13 شخصا يعانون القلق على مستوى العالم.