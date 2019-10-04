أمانة الرياض توفر أكثر من 50 وظيفة شاغرة بعقود أرصفة وصيانة الطرق

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت أمانة منطقة الرياض باب التقديم على أكثر من 50 وظيفة شاغرة بعقود أرصفة وصيانة الطرق للعمل في “شركة بندر وخالد محمد المزيد للتجارة والمقاولات ” للمواطنين فقط ، على النحو التالي :

* شركة بندر وخالد محمد المزيد للتجارة والمقاولات:

– للعمل في مشروع وصيانة شوارع وأرصفة غرب الرياض – نطاق بلدية عرقة:

1- مدير مشروع (وظيفة واحدة):

– بكالوريوس هندسة مدنية.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين بدرجة (مهندس محترف).

2- مهندس مدني (العدد 3 وظائف): بنفس الشروط السابقة بدرجة مهندس مشارك .

3- مهندس مواد (وظيفة واحدة):

– بكالوريوس هندسة مدنية ، مع اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين بدرجة (مهندس مشارك).

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال المختبرات وتصنيف المواد.

4- مسّاح (العدد 3 وظائف):

– متخرج من مدرسة مساحية و خبرة في أعمال الطرق لاتقل عن 3 سنوات و كفاءة في العمل على الأجهزة المساحية المطلوبة للعمل.

– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين.

5- حاسب كميات (وظيفة واحدة):

– شهادة دبلوم فني أو متوسط أو ما يعادلها ولديه خبرة سابقة ويجيد العمل على الحاسب الآلي.

6- مُراقب (العدد 3 وظائف):

– شهادة لا تقل عن مستوى دبلوم فني أو ما يعادله من حملة الثانوية العامة كحد أدنى ولديه خبرة كافية في تنفيذ أو صيانة الطرق.

7- مدير متابعة (وظيفة واحدة):

– بكالوريوس أو ما يعادلها بحد أدنى ولديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات ويجيد التعامل مع برامج الحاسب الآلي وإعداد التقارير والإنترنت.

8- مُراقب – أعمال الطوارئ (العدد 5 وظائف):

– شهادة دبلوم فني أو مؤهل ثانوي – خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

9- مُنسق (وظيفة واحدة):

– يحمل مؤهل ثانوي بحد أدنى وخبرة 3 سنوات في أعمال مشابهة ويجب أن يكون ملماً باستخدام تطبيقات الحاسب الآلي.

10- كهربائي (العدد 3 وظائف):

– لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الأعمال والتمديدات الكهربائية.

11- سباك (العدد 3 وظائف):

– لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال أعمال السباكة والتمديدات والصحية.

12- عامل (العدد 26 وظيفة):

– لديه الاستعداد لتنفيذ التوجيهات وإنجاز الأعمال.

وأكدت الأمانة أن التقديم مفتوح بدءً من اليوم الجمعة بتاريخ 4/10/ 2019 م ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب على الرابط البريد الإلكتروني التالي ” مع كتابة مسمى الوظيفة واسم الشركة في عنوان البريد” :

[email protected] أو فاكس رقم:0114791416