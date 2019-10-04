أمانة الرياض توفر أكثر من 50 وظيفة شاغرة بعقود أرصفة وصيانة الطرق
فتحت أمانة منطقة الرياض باب التقديم على أكثر من 50 وظيفة شاغرة بعقود أرصفة وصيانة الطرق للعمل في “شركة بندر وخالد محمد المزيد للتجارة والمقاولات ” للمواطنين فقط ، على النحو التالي :
* شركة بندر وخالد محمد المزيد للتجارة والمقاولات:
– للعمل في مشروع وصيانة شوارع وأرصفة غرب الرياض – نطاق بلدية عرقة:
1- مدير مشروع (وظيفة واحدة):
– بكالوريوس هندسة مدنية.
– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين بدرجة (مهندس محترف).
2- مهندس مدني (العدد 3 وظائف): بنفس الشروط السابقة بدرجة مهندس مشارك .
3- مهندس مواد (وظيفة واحدة):
– بكالوريوس هندسة مدنية ، مع اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين بدرجة (مهندس مشارك).
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال المختبرات وتصنيف المواد.
4- مسّاح (العدد 3 وظائف):
– متخرج من مدرسة مساحية و خبرة في أعمال الطرق لاتقل عن 3 سنوات و كفاءة في العمل على الأجهزة المساحية المطلوبة للعمل.
– حاصل على اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين.
5- حاسب كميات (وظيفة واحدة):
– شهادة دبلوم فني أو متوسط أو ما يعادلها ولديه خبرة سابقة ويجيد العمل على الحاسب الآلي.
6- مُراقب (العدد 3 وظائف):
– شهادة لا تقل عن مستوى دبلوم فني أو ما يعادله من حملة الثانوية العامة كحد أدنى ولديه خبرة كافية في تنفيذ أو صيانة الطرق.
7- مدير متابعة (وظيفة واحدة):
– بكالوريوس أو ما يعادلها بحد أدنى ولديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات ويجيد التعامل مع برامج الحاسب الآلي وإعداد التقارير والإنترنت.
8- مُراقب – أعمال الطوارئ (العدد 5 وظائف):
– شهادة دبلوم فني أو مؤهل ثانوي – خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
9- مُنسق (وظيفة واحدة):
– يحمل مؤهل ثانوي بحد أدنى وخبرة 3 سنوات في أعمال مشابهة ويجب أن يكون ملماً باستخدام تطبيقات الحاسب الآلي.
10- كهربائي (العدد 3 وظائف):
– لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الأعمال والتمديدات الكهربائية.
11- سباك (العدد 3 وظائف):
– لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال أعمال السباكة والتمديدات والصحية.
12- عامل (العدد 26 وظيفة):
– لديه الاستعداد لتنفيذ التوجيهات وإنجاز الأعمال.
وأكدت الأمانة أن التقديم مفتوح بدءً من اليوم الجمعة بتاريخ 4/10/ 2019 م ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب على الرابط البريد الإلكتروني التالي ” مع كتابة مسمى الوظيفة واسم الشركة في عنوان البريد” :
[email protected] أو فاكس رقم:0114791416
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