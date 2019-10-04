بالصور.. مواطنون يفاجئون زميلهم بهدية غير متوقعه بعد تلف سيارته بحادث مروري

نايف السالم(صدى):

ضرب مواطنون مثل يحتذى به في الصداقة والإنسانية تجاه زميلهم الذي تعرض لحادث أسفر عن إتلاف سيارته فيما نجا من الحادث.

وتفصيلا فقد قرر زملاءه في العمل بعرعر مفاجأته من خلال تقديم سيارة جديده بدلا عن سيارته التالفة في مظهر يعبر عن حبهم له وان سلامته أهم من أي شئ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للموقف الفريد معبرين عن اعجابهم بموقفهم النبيل.