بالصور.. مواطنون يفاجئون زميلهم بهدية غير متوقعه بعد تلف سيارته بحادث مروري
ضرب مواطنون مثل يحتذى به في الصداقة والإنسانية تجاه زميلهم الذي تعرض لحادث أسفر عن إتلاف سيارته فيما نجا من الحادث.
وتفصيلا فقد قرر زملاءه في العمل بعرعر مفاجأته من خلال تقديم سيارة جديده بدلا عن سيارته التالفة في مظهر يعبر عن حبهم له وان سلامته أهم من أي شئ.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للموقف الفريد معبرين عن اعجابهم بموقفهم النبيل.
alfahd42[ عدد التعليقات: 22726 ] نشر منذ 1 ساعة
بيض الله وجيههم ونعم الخوة
الغامدي[ عدد التعليقات: 1256 ] نشر منذ 19 دقيقة
بيلقونها في حياتهم والله والنعم لاشك انها فكت كربه لزميلهم