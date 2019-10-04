توفر 7 وظائف إدارية وتقنية شاغرة بشركة «الاتصالات السعودية» بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية عن توفر 7 وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

1- مُدير قسم برامج تطوير الأعمال (Business Development Programs Section Manager):

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

2- أخصائي مهني المشروع العام (General Project Professional):

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال).

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

3- مُحلل أول التطوير المؤسسي (Senior Organization Development Analyst):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الموارد البشرية والتطوير التنظيمي في مجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

4- مُهندس إدارة أمن تقنية المعلومات والاتصالات (ICT Security Management Engineer):

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال تقنية أنظمة الأمن أو إدارة مخاطر التقنية.

5- مُحلل أعمال أول (Senior Business Analyst):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية).

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تحليل البيانات وإعداد التقارير في مجال التقنية أو مجال الاتصالات.

6- أخصائي تطوير الأعمال (Business Development Specialist):

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق).

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال تطوير الأعمال.

7- أخصائي عمليات خدمة العملاء (Customer Service Operations Specialist):

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال خدمة العملاء في قطاع الضيافة أو التقنية أو الاتصالات.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم سيتم من خلال الرابط التالي:

1- مُدير قسم برامج تطوير الأعمال (Business Development Programs Section Manager):هنا

2- أخصائي مهني المشروع العام (General Project Professional):هنا

3- مُحلل أول التطوير المؤسسي (Senior Organization Development Analyst):هنا

4- مُهندس إدارة أمن تقنية المعلومات والاتصالات (ICT Security Management Engineer):هنا

5- مُحلل أعمال أول (Senior Business Analyst):هنا

6- أخصائي تطوير الأعمال (Business Development Specialist):هنا

7- أخصائي عمليات خدمة العملاء (Customer Service Operations Specialist):هنا