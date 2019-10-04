توفر 7 وظائف إدارية وتقنية شاغرة بشركة «الاتصالات السعودية» بالرياض
كشفت شركة الاتصالات السعودية عن توفر 7 وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
1- مُدير قسم برامج تطوير الأعمال (Business Development Programs Section Manager):
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
2- أخصائي مهني المشروع العام (General Project Professional):
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال).
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
3- مُحلل أول التطوير المؤسسي (Senior Organization Development Analyst):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية).
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الموارد البشرية والتطوير التنظيمي في مجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.
4- مُهندس إدارة أمن تقنية المعلومات والاتصالات (ICT Security Management Engineer):
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال تقنية أنظمة الأمن أو إدارة مخاطر التقنية.
5- مُحلل أعمال أول (Senior Business Analyst):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية).
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تحليل البيانات وإعداد التقارير في مجال التقنية أو مجال الاتصالات.
6- أخصائي تطوير الأعمال (Business Development Specialist):
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق).
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال تطوير الأعمال.
7- أخصائي عمليات خدمة العملاء (Customer Service Operations Specialist):
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال خدمة العملاء في قطاع الضيافة أو التقنية أو الاتصالات.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم سيتم من خلال الرابط التالي:
1- مُدير قسم برامج تطوير الأعمال (Business Development Programs Section Manager):هنا
2- أخصائي مهني المشروع العام (General Project Professional):هنا
3- مُحلل أول التطوير المؤسسي (Senior Organization Development Analyst):هنا
4- مُهندس إدارة أمن تقنية المعلومات والاتصالات (ICT Security Management Engineer):هنا
5- مُحلل أعمال أول (Senior Business Analyst):هنا
6- أخصائي تطوير الأعمال (Business Development Specialist):هنا
7- أخصائي عمليات خدمة العملاء (Customer Service Operations Specialist):هنا
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