ّغرامة تقدر بالملايين تلاحق 4 شركات لاستيراد وبيع الأرز

علي القحطاني(صدى):

قامت الهيئة العامة للمنافسة بالتشهير بـ4 منشآت تعمل بمجال استيراد وبيع الأرز في صحف محلية، لافتة إلى إيقاع الغرامات بحقها بإجمالي مبلغ 28 مليون ريال.

وأبانت أن المخالفات تركزت حول الاتفاق مع عدد من الشركات على فرض اشتراطات على عمليات البيع مع الأسواق المركزية، والاتفاق مع المتنافسين على التحكم في أسعار بيع سلعة الأرز.

وجاءت هذه الخطوة بناءً على مهمات واختصاصات الهيئة العامة للمنافسة في إنفاذ نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4، وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات.