قياس يكشف إمكانية التسجيل في اختبار كفايات المعلمين قبل التخرج

عادل الحربي(صدى):

أعلن مركز قياس عن شروط دخول اختبار كفايات المعلمين والمعلمات ، مٌشيراً إلى أن وزارة التعليم تشترط أن يكون المتقدم متخرجًا من الجامعة ويحمل وثيقة تخرج أو يتوقع تخرجه نهاية العام الدراسي الحالي 1440-1441هـ

يأتي هذا فيما تستمر عملية التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات للمتقدمين الجدد أو غير المجتازين لافتًا إلى أنه سيتم فتح الاختبار في 8-10-2019م ، و تتواصل عملية التسجيل المبكر لباقي المعلمين من الذكور والإناث حتى يوم 20/10/2019 في حين سيعقد الاختبار للجنسين خلال الفترة من 22 وحتى 30 نوفمبر المقبل.

ويقيس اختبار كفايات المعلمين مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة ، حيث تستخدم نتائج الاختبار لأغراض عدة؛ منها استخدامها في عمليات الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم.

ينقسم اختبار كفايات المعلمين إلى قسمين، اختبار عام واختبار تخصص، وكل واحد منهما يتكون من (75) سؤالًا، عدا تخصصي الرياضيات والفيزياء فيتكون كل منهما من (60) سؤالًا ، ويمكن التسجيل في اختبار قياس كفايات المعلمين للرجال اليوم للعام 1441-2019 من الرابط: (هنا).