حفيدة نادية لطفي تشعل الإنترنت وفيديو يكشف الحقيقة

القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثلة المصرية القديرة “نادية لطفي” بجانب فتاة تشبهها بشكل كبير في مرحلة الشباب مؤكدين أنها حفيدتها .

وانتشرت الصورة بسرعة كبيرة ليصعد اسم “نادية لطفي ” ترند على موقع “تويتر ” نظراً للتشابه الكبير .

وبالبحث تبين عدم صحة وجود صلة قرابة مع الفنانة الكبيرة وأن الفتاة التي تشبهها هي عارضة أزياء لبعض الماركات العالمية .

وكانت الإعلامية المصرية بوسي شلبي قد نشرت مقطع فيديو لحفيدة “لطفي ” وهي تتسلم جائزة بالنيابة عنها ، ويؤكد أن الحفيدة الموجودة بالفيديو لا تمت لـ”الشبيهة بصلة ” .

الجدير بالذكر أن الفنانة المصرية “82” عام أثرت السينما المصرية والمسرح والتليفزيون المصري بالعديد من الأعمال بالمشاركة مع كبار النجوم .