منها تعيين طبيبة بلا مؤهل.. مخالفات بالجملة بمركز طبي شهير بالرياض

حمود العنزي(صدى):

تمكنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض من ضبط عدة مخالفات بمركز طبي شهير شمال الرياض ، وذلك في استجابة سريعة لشكوى مواطنه بعد التأكد من صحتها.

وأكد الدكتور فهد الشهراني من إدارة الإلتزام بوزارة الصحة ، أنه تم رصد 7 مخالفات بالمجمع الطبي ، منها عمل وافدة كطبيبة جلدية بلا مؤهل طبي وتحقن المريضات بالبوتكس والفيلر .

كما أكد أن المجمع يحتوي على أدوية منتهية الصلاحية وكوادر بلا تراخيص لمزاولة النشاط ، كما لا يقوم المجمع بتعقيم أدواته فضلاً عن عدم الإلتزام بالشروط الصحيحة للتخلص من النفايات .

ورصدت “الصحة ” كذلك عدم وجود شهادات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء لأجهزة الليزر المستخدمة .

ومن المقرر الرفع بتلك المخالفات للجنة مخالفات المستشفيات الخاصة بصحة الرياض لتقرير العقوبة النظامية .

ودعا “الشهراني ” الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين .