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  3. منها تعيين طبيبة بلا مؤهل.. مخالفات بالجملة بمركز طبي شهير بالرياض

منها تعيين طبيبة بلا مؤهل.. مخالفات بالجملة بمركز طبي شهير بالرياض

منها تعيين طبيبة بلا مؤهل.. مخالفات بالجملة بمركز طبي شهير بالرياض
حمود العنزي(صدى):

تمكنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض من ضبط عدة مخالفات بمركز طبي شهير شمال الرياض ، وذلك في استجابة سريعة لشكوى مواطنه بعد التأكد من صحتها.

وأكد الدكتور فهد الشهراني من إدارة الإلتزام بوزارة الصحة ، أنه تم رصد 7 مخالفات بالمجمع الطبي ، منها عمل وافدة كطبيبة جلدية بلا مؤهل طبي وتحقن المريضات بالبوتكس والفيلر .

كما أكد أن المجمع يحتوي على أدوية منتهية الصلاحية وكوادر بلا تراخيص لمزاولة النشاط ، كما لا يقوم المجمع بتعقيم أدواته فضلاً عن عدم الإلتزام بالشروط الصحيحة للتخلص من النفايات .

ورصدت “الصحة ” كذلك عدم وجود شهادات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء لأجهزة الليزر المستخدمة .

ومن المقرر الرفع بتلك المخالفات للجنة مخالفات المستشفيات الخاصة بصحة الرياض لتقرير العقوبة النظامية .

ودعا “الشهراني ” الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين .


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