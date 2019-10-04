أوباميانغ يتهكم من فاتسكه: ” أنت مهرج “

نواف السالم(صدى):

تهكم الجابوني بيير أوباميانغ لاعب آرسنال من هانز يواخيم فاتسكه المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند بقوة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وانتقد فاتسكه لاعب آرسنال، قائلا إنه سعيدا الآن بالحصول على أموال أكثر مع ناديه الإنجليزي لكنه يشاهد دوري أبطال أوروبا عبر التلفاز.

وعلق أوباميانغ، قائلا: ” فاتسكه، من الأفضل لك أن لا تتحدث عن كيفية رحيلي عن بوروسيا دورتموند، أنت لست سوى مهرج ” ، مشيرا: ” أتذكر عندما أكدت من قبل أن النادي لن يبيع عثمان ديمبلي، ثم عندما عُرض عليك 100 مليون يورو لم تنتظر كثيرًا حتى توافق على رحيله عن الفريق والحصول على تلك الأموال ” .