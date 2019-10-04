«كوكاكولا» تعلن عن إنتاج أول زجاجة مُصنعة من بلاستيك المحيطات

واشنطن(صدى):

أزاحت شركة ” كوكاكولا ” الستار عن أول زجاجة تم تصنيعها باستخدام ” بلاستيك ” تم جمعه من المحيطات.

وتفصيلآ، قامت الشركة بجمع النفايات البلاستيكية من 84 شاطئًا في ” إسبانيا والبرتغال ” ، ودمجها مع نفايات مماثلة جمعتها سفن الصيد في البحر المتوسط ثم قامت بإعادة تدويرها.

حيث كشفت ” كوكاكولا ” أنها قامت بإنتاج 300 زجاجة من هذا النوع حاليًا، وأنها تخطط لنشر هذه الزجاجات في جميع أنحاء العالم بحلول العام المقبل.

وعن الهدف من ذلك، أوضحت الشركة أنها تهدف لتقليل استخدام ” البلاستيك البكر ” بمقدار 200000 طن سنويًا.