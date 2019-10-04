«كورتوا» عن تعرضه للانتقادات: من يلعب بريال مدريد يجب عليه أن يتقبل الضغوط

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحيفة ” ماركا “ الإسبانية أن البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، يعيش فترة سيئة وتعرض لعدد كبير من الانتقادات والضغوط من طرف الجماهير.

وعن ذلك ، قال ” كورتوا ” : ” إن كنت تريد أن تصبح حارسًا لريال مدريد يجب تقبل الضغوط ” .

وقدم الحارس الدولي البلجيكي مستوى مميزًا في كل الملاعب الأوروبية، ويملك سجلآ جديدًا كأحد أفضل الحراس في العالم.

يذكر أن الحارس البلجيكي تعرف لأزمة صحية في المعدة في مباراة ريال مدريد وكلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، وتعرض لإغماء وتقيؤ ولم يتمكن من قيادة سيارته ونقله والده للمنزل.