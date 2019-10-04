شاب إنجليزي يعتنق الإسلام بسبب صلاح .. ويؤكد« طلاب المملكة غيروا مفهومي عن المسلمين»

ماجد محمد(صدى):

” تحولت من كارها للإسلام إلى مؤمن بسبب المصري محمد صلاح (نجم ليفربول)” ، بهذه العبارة بدء شاب إنجليزي يٌدعى بيرد حديثة لسرد قصته المثيرة مع الإسلام، خلال مقابلة مع صحيفة “غارديان” الإنجليزية.

وقال بيرد، “لقد ألهمني محمد صلاح لاعتناق الإسلام، على الرغم من تشجيعي لنادى نوتنغهام فورست، وأحرص على حضور مباريات الفريق، حيث أنني أحمل التذكرة الموسمية، وكان بإمكاني أن أظل على ما أنا عليه، لكنني قررت اعتناق الإسلام، وهذا ما أخذته من صلاح.. أتمنى أن ألتقى به وأن أقول له شكرا باللغة العربية”.

وأضاف: “رفاقي لا يصدقون اعتناقي للدين الإسلامي، صحيح لم أتغير كثيرا، لكن اعتناقي للإسلام، جعل قلبي أنقى، أسعى جاهدا للتغير من سلوكي، خاصة عند حضوري لمباريات فريقي.. في الماضي، كنت أذهب مع أصدقائي إلى الحانة، ونشارك في المراهنات ونعود إليها عقب نهاية المباراة، ونجد أننا خسرنا أموالا كثيرة، هو أمر صعب أن تغير هذه الثقافة”.

وأردف الشاب الإنجليزي: “أشعر بالإحراج لقول هذا، لكن آرائي عن الإسلام كانت أنه دين يدعو إلى الرجعية، وأن المسلمين لا يندمجون في المجتمع، وكنت أنظر إليهم كأشخاص غرباء وغير مرغوب فيهم، لقد كنت أكره المسلمين”.

وتابع بيرد تصريحاته “كانت أغنية صلاح تتضمن جزءا يقول: إذا سجل مزيدا من الأهداف سأصبح مسلما أيضا، وهذا الجزء من الأغنية ذهب إلى قلبي حرفيا،

ودراستي الجامعية كانت المرة الأولى التي أتعلم فيها شيئا عن الإسلام، سنحت لي الفرصة في جامعتي لمقابلة العديد من الطلاب من المملكة العربية السعودية، كنت أظن بأنهم أشرار يحملون سيوفا، لكنهم كانوا ألطف الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي، كثير من المفاهيم التي كانت لدي حول الدول العربية تغيرت هناك”.