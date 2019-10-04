زوج مخدوع يكسب 750 ألف دولار بعد مقاضاته عشيق زوجته
أعطت محكمة في كارولاينا الشمالية 750 ألف دولار لزوج مخدوع بعد إقامته دعوى قضائية ضد عشيق زوجته، حيث اتهمه بالتسبب في طلاقهما.
وتفصيلا، رفع الزوجج دعوى قضائية في محكمة ” غرينفيل “ ؛ بعد اكتشافه أن زوجته، التي تقدمت بطلب الطلاق بعد 12 عامًا من الزواج، كانت تخونه مع زميل لها في العمل.
وقال الزوج في دعواه: ” أخبرتني في البداية أنها تريد الطلاق لأنني كنت أعمل لوقت طويل ودائمًا ما أتغيب عن المنزل “ . إلا أنه بعد تعيين محقق خاص، اكتشف أنها كانت على علاقة مع زميل لها.
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