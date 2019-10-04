زوج مخدوع يكسب 750 ألف دولار بعد مقاضاته عشيق زوجته

رالي(صدى):

أعطت محكمة في كارولاينا الشمالية 750 ألف دولار لزوج مخدوع بعد إقامته دعوى قضائية ضد عشيق زوجته، حيث اتهمه بالتسبب في طلاقهما.

وتفصيلا، رفع الزوجج دعوى قضائية في محكمة ” غرينفيل “ ؛ بعد اكتشافه أن زوجته، التي تقدمت بطلب الطلاق بعد 12 عامًا من الزواج، كانت تخونه مع زميل لها في العمل.

وقال الزوج في دعواه: ” أخبرتني في البداية أنها تريد الطلاق لأنني كنت أعمل لوقت طويل ودائمًا ما أتغيب عن المنزل “ . إلا أنه بعد تعيين محقق خاص، اكتشف أنها كانت على علاقة مع زميل لها.