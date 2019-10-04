بعد إقالة إيفانكوفيتش.. الأهلي يقترب من كاريلي لتدريب فريقه 

ماجد محمد(صدى):

يسعى النادي الأهلي، لإتمام مفاوضات مكثفة مع مدرب جديد، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، خلال الموسم الرياضي الحالي.

وقدم الأهلي عرض مغري إلى البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني الحالي لفريق كورينثيانز البرازيلي، والسابق للوحدة، من أجل قيادة قلعة الراقي، خلال الموسم الحالي.

وخاض مفاوضات مع كاريلي، يأتي في أعقاب رفض جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، العرض الثالث من الأهلي، لقيادة الفريق في الموسم الحالي.

وكان الأهلي، اأقاال مدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، بسبب سوء النتائج، وقام بتعيين صالح المحمدي بدلًا منه بشكل مؤقت، حتى التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.