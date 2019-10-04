«الجوازت» تكشف شروط تمديد تأشيرة الزيارة التجارية

عادل الحربي(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات عن الشروط اللازمة لخدمة تمديد تأشرة الزيارة التجارية وأحكامها .

ونشرت “الجوازات” شروط التمديد اليوم الجمعة على النحو التالي :

1- يجب أن يتبقى في صلاحية التأشيرة 7 أيام أو أقل عند التمديد ولا يمر على إنتهائها 3 أيام .

2- يجب ألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 وم .

3- يسمح بالتمديد إلكترونياً لمرة واحدة فقط .

4- يُشترط أن يكون الزائر داخل المملكة .

5- سداد رسوم تمديد التأشيرة .

6- سريان جواز الزائر وقت عملية التمديد .

7- أن يكون كلاً من طالب التأشيرة و”الزائر ” على قيد الحياة .

8- ألا يكون على الزائر مخالفات مرورية غير مدفوعة .

وأكدت “الجوازات ” أن إحتساب مدة الزيارة يكون من تاريخ الدخول للمملكة .