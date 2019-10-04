«الجوازت» تكشف شروط تمديد تأشيرة الزيارة التجارية
كشفت المديرية العامة للجوازات عن الشروط اللازمة لخدمة تمديد تأشرة الزيارة التجارية وأحكامها .
ونشرت “الجوازات” شروط التمديد اليوم الجمعة على النحو التالي :
1- يجب أن يتبقى في صلاحية التأشيرة 7 أيام أو أقل عند التمديد ولا يمر على إنتهائها 3 أيام .
2- يجب ألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 وم .
3- يسمح بالتمديد إلكترونياً لمرة واحدة فقط .
4- يُشترط أن يكون الزائر داخل المملكة .
5- سداد رسوم تمديد التأشيرة .
6- سريان جواز الزائر وقت عملية التمديد .
7- أن يكون كلاً من طالب التأشيرة و”الزائر ” على قيد الحياة .
8- ألا يكون على الزائر مخالفات مرورية غير مدفوعة .
وأكدت “الجوازات ” أن إحتساب مدة الزيارة يكون من تاريخ الدخول للمملكة .
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