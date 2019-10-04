أبرزهم «الخل».. وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تواجه بعض النساء صعوبة فى إزالة طلاء الأظافر، حيث يستخدم البعض المستحضرات التجميلية التي تضر البشرة، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز الطرق الطبيعية التي تساعد على إزالة طلاء الأظافر.

• الليمون

يمكن تحقيق ذلك من خلال نقع الأصابع فى ماء وصابون لمدة 3-5 دقائق، ثم استخدام شرائح الليمون لإزالة طلاء الأظافر بسهولة، ثم استخدام مرطب .

• مزيل العرق

استخدام مزيل العرق لإزالة طلاء الأظافر؛ لإحتوائه على كحول وأستيون.

ويمكن ذلك من خلال رش مزيل عرق على كرة قطن، ثم إزالة الطلاء.

• الخل

يساعد ” الخل ” فى التخلص من طلاء الأظافر، ويمكن تحقيق ذلك من خلال نقع الأظافر في ماء دافئ لمدة 10-15 دقيقة، ثم نقع كرة قطن فى الخل، ومسح طلاء الأظافر، لمدة تتراوح بين 10 و 20 ثانية، بطريقة سهلة.