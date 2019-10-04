أبرزهم «الخل».. وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر
تواجه بعض النساء صعوبة فى إزالة طلاء الأظافر، حيث يستخدم البعض المستحضرات التجميلية التي تضر البشرة، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز الطرق الطبيعية التي تساعد على إزالة طلاء الأظافر.
• الليمون
يمكن تحقيق ذلك من خلال نقع الأصابع فى ماء وصابون لمدة 3-5 دقائق، ثم استخدام شرائح الليمون لإزالة طلاء الأظافر بسهولة، ثم استخدام مرطب .
• مزيل العرق
استخدام مزيل العرق لإزالة طلاء الأظافر؛ لإحتوائه على كحول وأستيون.
ويمكن ذلك من خلال رش مزيل عرق على كرة قطن، ثم إزالة الطلاء.
• الخل
يساعد ” الخل ” فى التخلص من طلاء الأظافر، ويمكن تحقيق ذلك من خلال نقع الأظافر في ماء دافئ لمدة 10-15 دقيقة، ثم نقع كرة قطن فى الخل، ومسح طلاء الأظافر، لمدة تتراوح بين 10 و 20 ثانية، بطريقة سهلة.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14344 ] نشر منذ 3 ساعات
ماهو صعب ازالتها الصعوبه والتعب من هااالطرق والله😊😂😂