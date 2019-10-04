ميسي يكشف عن ذكرياته منذ فوزه بالكرة الذهبية الأولى

نواف السالم(صدى):

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين في لقاء تلفزيوني مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن ذكريات كرته الذهبية الأولى وعن كرة القدم بمناسبة فوزه بلقب الأفضل هذه العام.

وكان ليونيل ميسي فاز بكرته الذهبية الأولى العام 2009 وتحدثت عن التغيير الذي طرأ عليه قائلا: ”مر زمن كبير وهناك عدة أشياء حدثت بين الفترتين، كبرت كثيرًا كلاعب وإنسان تزوجت وأنجبت 3 أولاد، للأسف كل شيء مرّ بسرعة“.

وأبان النجم الأرجنتيني أن مهنة كرة القدم لا تسمح بالاستمتاع بلحظات التتويج وقال: ”لا يمكننا الاستمتاع بهذه المهنة وما تحصل عليه، لأن كرة القدم لا تتوقف أبدًا، من الصعب التوقف والتفكير فيما حدث، حين تمر الأشياء التي حدثت في السنوات الماضية تعرف حقيقة ما تعنى لأي حد كانت رائعة ولأي درجة من الأفضل أن تستفيد وتستمع بكل لحظة وكل يوم“.