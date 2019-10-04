تشييع جثمان الطالب المتوفي إثر مشاجرة مع زميله بجدة

نايف السالم(صدى):

يستعد أهالي حي الروابي بجدة اليوم الجمعة لتشييع جنازة الطالب حسين عسيرى المتوفي إثر مشاجرة مع زميل له بمدرسة أبي ذر الغفاري بجدة.

وبحسب المعلومات الواردة فإن الصلاة على جثمان الطالب تتم عقب صلاة الجمعة بمسجد ابن القيم بحي الروابي وسيوارى الثرى بمقبرة الخمرة.

وكان الطالبين يدرسان في الصف الأول المتوسط، ووقع بينهما تدافع نتج عنه سقوط الطالب، وتوفي خلال نقله إلى المستشفى.