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الجزائر تعلن الطوارئ بسبب بعوضة و4 آلاف مصاب بالمستشفيات

الجزائر تعلن الطوارئ بسبب بعوضة و4 آلاف مصاب بالمستشفيات
الجزائر(صدى):

تشهد الجزائر هجوم مخيف لبعوضة النمر المعروفة بخطورتها تسببت في احتشاد أكثر من 4 لاف جزائري للفحص العاجل بالمستشفيات إثر لدغهم خشية المضاعفات .

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية الطوارئ واستنفرت جميع المراكز الصحية كما تحركت المصالح الصحية في عدد من المدن الشمالية لمحاولة حصر الظاهرة وتقنينها .

ومن المعروف أن بعوضة النمر تنقل حمى الضنك الفيروسية القاتلة وفيروس ” شيكونغونيا” المسبب لإلتهابات المفاصل ، ويصاحب اللسعات أعراض مؤلمة كالحكة والتورم .

وحول سبب ظهور البعوضة ، قال متخصصون أن انتشارها حالة استثنائية نتيجة لتكاثرها بالمياة الراكدة الناتجة عن الأمطار مؤخراً .

كما أكدوا أن أول ظهور لها كان عام 2015 قادمة من إسبانيا وفرنسا ويطاليا لتدخل الجزائر عبر الدمن الشمالية .


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