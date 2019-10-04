باريس سان جيرمان يُحصن «ماركينيوس» من الخطف

ماجد محمد(صدى):

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن باريس سان جيرمان يسعى لتجديد عقد نجمه البرازيلي ماركينيوس لعام إضافي .

ويأتي ذلك كخطوة دفاعية لتحصين اللاعب من محاولات جذبه من قبل اليوفنتوس الإيطالي وريال مدريد ، إذ لا زال عقد اللاعب ممتد حتى 2022 ، ومع ذلك يصر سان جيرمان على تجديده لعام آخر .

وبالفعل ، أكد ماركينوس أنه سعيد باللعب مع بارس سان جيرمان وأنه متأقلم مع الفريق ، فيما تجري إدارة النادي المشاورات مع وكيل اللاعب .

وكان ماركينيوس قد انضم إلى باريس سان جيرمان منذ 2013 ، ونجح في قيادته للفوز بالدوري الفرنسي 5 مرات متتالية ما زاد التمسك به .