البامية تساعد على خفض نسبة السكر في الدم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشار أخصائي تغذية إلى أن تناول البامية يوفر فوائد صحية كثيرة للجسم، وأهمها الخصائص التي تساعد على خفض نسبة السكر في الدم.

وأوضح أن مرضى السكري شهدوا انخفاضاً في مستويات السكر في الدم بعد نقع قطع البامية في الماء لليلة كاملة ثم قيامهم بشرب عصيرها في الصباح.

وتبين أن الألياف الغير قابلة للذوبان التي تتواجد في البامية تساعد في استقرار نسبة الجلوكوز في الدم عن طريق إبطاء معدل امتصاص السكر من الأمعاء.