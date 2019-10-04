النقل: لا صحة للأخبار المتداولة حول رسوم الطرق ويؤكد انها حاليا طور الدراسة

محمد السعران(صدى):

نفى المتحدث الرسمي لوزارة النقل مستشار الوزير الأستاذ ياسر بن عبدالعزيز المسفر، ما تم تداوله من أحد الصحف المحلية حول خبر اعتزام وزارة النقل فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من العام 2020م، وتحديد قيمة الرسوم على استخدام الطرق، ونسب تصريحات مكذوبة على لسان معالي الوزير.

وأكد المستشار أن موضوع رسوم الطرق لايزال قيد الدراسة لحين استكماله وليس على وشك التنفيذ حتى في عام 2020، وذلك ما صرح به معالي وزير النقل في لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط في سبتمبر الماضي.

كما تحتفظ الوزارة في حقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل ينشر معلومات مغلوطة او يسيء للوزارة وفق للأنظمة المرعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية