4 فوائد صحية مذهلة لتناول القهوة بالسمن

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت تقارير عن 4 فوائد صحية لمزيج القهوة مع السمن، ومن أبرزها أولا.. يحسن صحة الأمعاء:

بالنسبة للبعض، قد تكون القهوة السادة مؤذية للجهاز الهضمي، وتزعج عصارات المعدة، إلا أن إضافة السمن إلى القهوة يساعد على التقليل من أضرار القهوة على المعدة، وذلك لأنه يحتوي على نوع مفيد من حامض الدهون وأحماض أوميغا 3، وهو أمر جيد لصحة الجهاز الهضمي.

ثانيا.. تساعد في تسريع فقدان الوزن: لا ينصح بتخطي الدهون تماماً أثناء محاولة إنقاص الوزن. ما يجب عليك فعله هو اختيار الدهون الأكثر فائدة في خطة نظامك الغذائي، والتي من شأنها تسريع فقدان وزنك بكفاءة. عندما تختار تضمين دهون مغذية مثل السمن، فإنك تضاعف فوائد القهوة.

ثالثا.. يمكن استبدالها بوجبة الإفطار: إن كنت من الأشخاص الذين لا يتناولون وجبة الإفطار، فإن تناول القهوة بالسمن يمكن أن يوفر بعض السعرات الحرارية المستمدة من الدهون لتحصل على بعض الطاقة في فترة الصباح.

رابعا.. يحسن الحالة المزاجية: يفيد محتوى الدهون في السمن، الدماغ ويعزز الروابط العصبية ويحسن إنتاج الهرمونات في الجسم مما يساعد على الحفاظ على حالة مزاجية مستقرة ومرتفعة لديك.