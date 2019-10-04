«أبل» تسابق إقبال المستهلكين وتزيد إنتاج «آيفون 11» قبل النفاذ
شهدت مبيعات آيفون 11 إقبال كبير على الشراء بزيادة تفوقت على توقعات شركة أبل الأمريكية العملاقة ما أجبرها على زيادة إنتاجها لمواجهة الطلب على الشراء .
وتعتزم “أبل” ضخ المزيد من هاتفها الجديد لتغرق السوق بنحو 8 مليون جهاز جديد ، وسط توقعات بتحقيق أفضل المبيعات مع الربع الأخير لعام 2019 مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي .
الجدير بالذكر أن سعر آيفون 11 بلغ 699 دولار وهو سعر أقل من آيفون 10 بنحو 50 دولار ، كما يتميز بكفاءة أفضل للبطارية والكاميرا لاقت إستحسان المستهلكين حول العالم في أكثر من مشهد أظهر إحتشادهم للشراء .
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