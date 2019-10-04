«أبل» تسابق إقبال المستهلكين وتزيد إنتاج «آيفون 11» قبل النفاذ

وكالات(صدى):

شهدت مبيعات آيفون 11 إقبال كبير على الشراء بزيادة تفوقت على توقعات شركة أبل الأمريكية العملاقة ما أجبرها على زيادة إنتاجها لمواجهة الطلب على الشراء .

وتعتزم “أبل” ضخ المزيد من هاتفها الجديد لتغرق السوق بنحو 8 مليون جهاز جديد ، وسط توقعات بتحقيق أفضل المبيعات مع الربع الأخير لعام 2019 مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي .

الجدير بالذكر أن سعر آيفون 11 بلغ 699 دولار وهو سعر أقل من آيفون 10 بنحو 50 دولار ، كما يتميز بكفاءة أفضل للبطارية والكاميرا لاقت إستحسان المستهلكين حول العالم في أكثر من مشهد أظهر إحتشادهم للشراء .