بالفيديو.. حفل زواج لأحد الموقوفين بسجن في ذهبان

نايف السالم(صدى):

قامت إدارة سجن المباحث العامة في ذهبان بجدة، بتنظيم ” حفل زواج ” لأحد الموقوفين بحضور ذوي العروسين.

وظهر ” السجين ” بمقطع فيديو وهو يحتفل وسط أسرته وأقاربه في قاعة مجهزة للحفل، فيما قدمت رئاسة أمن الدولة مبلغًا ماليًا للنزيل.

يذكر أن السجين قرر الزواج، فطلب الإذن من رئاسة أمن الدولة التي رحبت بالفكرة، وسمحت بإقامة حفل الزفاف داخل أسوار السجن.

وجاء ذلك وسط أجواء من الفرح والاحتفال وبحضور الأهل والأقارب.