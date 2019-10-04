بالفيديو.. حفل زواج لأحد الموقوفين بسجن في ذهبان
قامت إدارة سجن المباحث العامة في ذهبان بجدة، بتنظيم ” حفل زواج ” لأحد الموقوفين بحضور ذوي العروسين.
وظهر ” السجين ” بمقطع فيديو وهو يحتفل وسط أسرته وأقاربه في قاعة مجهزة للحفل، فيما قدمت رئاسة أمن الدولة مبلغًا ماليًا للنزيل.
يذكر أن السجين قرر الزواج، فطلب الإذن من رئاسة أمن الدولة التي رحبت بالفكرة، وسمحت بإقامة حفل الزفاف داخل أسوار السجن.
وجاء ذلك وسط أجواء من الفرح والاحتفال وبحضور الأهل والأقارب.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43665 ] نشر منذ 21 دقيقة
مبروك الله يوفقهم ويصلح حالهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 22714 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يجزاهم خير مايقصرون المسئولين بتوجية من ولاة الامر الله يحفظهم يسعون دائما الى راحة المواطن حتى في التوقيف