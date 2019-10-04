التمارين الرياضية تقوي مفصل الركبة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أكدت دراسة جديدة أن ممارسة الرياضة باعتدال تعمل على تقوية مفصل الركبة.

وأشارت إلى أنه ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل نحو 150 دقيقة أسبوعياً، مبينة أن الرياضات المناسبة لمفصل الركبة هي المشي وركوب الدراجات الهوائية، على عكس الرياضات، التي تتطلب تغيير الاتجاه بسرعة كرياضات الكرة.

وأبانت أن المبالغة في ممارسة الرياضة تأتي بنتائج عكسية وتتسبب في الإصابة بقطع في الأربطة أو أضرار بما يعرف “بالهِلالَة المفصلية”، ما يمهد الطريق للإصابة بالتهاب المفصل التنكسي (الفُصال العظمي).