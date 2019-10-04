مطربة شهيرة ترد على منتقدي زيارتها لإسرائيل: أنا آسفة

واشنطن(صدى):

اعتذرت المغنية الأمريكية الشهيرة ديمي لوفاتو لـ”جميع من آذتهم الصور” بعد زيارتها لإسرائيل، موضحا أن الزيارة لا تعبر عن أي موقف سياسي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وعلقت لوفاتو على مجموعة من الصور لها وهي في البلدة القديمة في القدس، قائلة: “أنا مغنية أميركية. وقد نشأت على تعاليم المسيحية، ولديّ أسلاف يهود. عندما تم عرض الفرصة علي لزيارة الأماكن التي قرأت عنها في الإنجيل، قلت نعم”، لافتة إلي أنها “لم تشعر من قبل بمثل هذه الروحانية والقرب من الله وليست بمثابة موقف سياسي “.

وبعثت لوفاتو رسالة إلى جمهورها على تطبيق “إنستجرام”، قائلة: “أنا مستاءة للغاية. لقد قبلت برحلة مجانية لزيارة إسرائيل مقابل أن أنشر بعض الصور على حسابي. لم يخبرني أحد بأنني أرتكب أي خطأ بالقيام بذلك، أو أنني قد أهين أحدا”، مضيفة: “أنا آسفة إذا آذيت أو أهنت أي شخص، لم تكن هذه نيتي. أحيانا يقدم لك البعض فرصا دون أن يخبرك عن إمكانية تعرضك لرد فعل عنيف في المقابل”.

وكانت المغنية نشرت تلك الصور، حتى انهالت التعليقات الغاضبة، التي اعتبرت أنها انحازت لصالح إسرائيل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة أنها لم تذكر كلمة “فلسطين” على أي من الأماكن التي زارتها.