المواطنات يتفوقن.. 42 ألف مديرة أعمال تقودن القطاع الخاص بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

كشفت إحصائية رسمية عن ارتفاع عدد مديرات الأعمال المواطنات بشركات القطاع الخاص إلى 42055 مديرة بنسبة 20% من العاملين بالقطاع .

وسيطرت المرأة السعودية بذلك على المواقع القيادية بالقطاع الخاص متفوقة على النساء الأجنبيات إذ بلغ عددهن 1931 مديرة .

في المقابل يبلغ إجمالي عدد الرجال مدراء الأعمال بالقطاع الخاص 213 ألف مدير منهم 153.4 ألف مواطن .

وتعد تلك الإحصائية نتائج هامة لقرارات وزارة العمل بالتوطين وتمكين المرأة من الوظائف ولا سيما القيادية ، وحفظ حقوق المرأة في بيئة العمل خاصةً ما تقرر من ضوابط لحماية الموظفات والموظفين من التعديات السلوكية في بيئة العمل .