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المواطنات يتفوقن.. 42 ألف مديرة أعمال تقودن القطاع الخاص بالمملكة

المواطنات يتفوقن.. 42 ألف مديرة أعمال تقودن القطاع الخاص بالمملكة
عادل الحربي(صدى):

كشفت إحصائية رسمية عن ارتفاع عدد مديرات الأعمال المواطنات بشركات القطاع الخاص إلى 42055 مديرة بنسبة 20% من العاملين بالقطاع .

وسيطرت المرأة السعودية بذلك على المواقع القيادية بالقطاع الخاص متفوقة على النساء الأجنبيات إذ بلغ عددهن 1931 مديرة .

في المقابل يبلغ إجمالي عدد الرجال مدراء الأعمال بالقطاع الخاص 213 ألف مدير منهم 153.4 ألف مواطن .

وتعد تلك الإحصائية نتائج هامة لقرارات وزارة العمل بالتوطين وتمكين المرأة من الوظائف ولا سيما القيادية ، وحفظ حقوق المرأة في بيئة العمل خاصةً ما تقرر من ضوابط لحماية الموظفات والموظفين من التعديات السلوكية في بيئة العمل .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4585 ] نشر منذ 31 دقيقة

الادارة الناجحة للمرأه تكون في بيتها وتربية ابناءها.
الأم مدرسة إذا أعددتها.. أعددت شعبا طيب الأعراق

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