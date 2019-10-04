المواطنات يتفوقن.. 42 ألف مديرة أعمال تقودن القطاع الخاص بالمملكة
كشفت إحصائية رسمية عن ارتفاع عدد مديرات الأعمال المواطنات بشركات القطاع الخاص إلى 42055 مديرة بنسبة 20% من العاملين بالقطاع .
وسيطرت المرأة السعودية بذلك على المواقع القيادية بالقطاع الخاص متفوقة على النساء الأجنبيات إذ بلغ عددهن 1931 مديرة .
في المقابل يبلغ إجمالي عدد الرجال مدراء الأعمال بالقطاع الخاص 213 ألف مدير منهم 153.4 ألف مواطن .
وتعد تلك الإحصائية نتائج هامة لقرارات وزارة العمل بالتوطين وتمكين المرأة من الوظائف ولا سيما القيادية ، وحفظ حقوق المرأة في بيئة العمل خاصةً ما تقرر من ضوابط لحماية الموظفات والموظفين من التعديات السلوكية في بيئة العمل .
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 1382 ] نشر منذ 35 دقيقة
طيب طيب ..
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4585 ] نشر منذ 31 دقيقة
الادارة الناجحة للمرأه تكون في بيتها وتربية ابناءها.
الأم مدرسة إذا أعددتها.. أعددت شعبا طيب الأعراق