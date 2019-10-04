تطبيق جديد يكتشف مرض نادر لسرطان العيون قبل الأطباء

واشنطن(صدى):

قام باحثون من جامعة ” بايلور ” في واكو بتكساس، بتطوير تطبيقًا جديدًا للهواتف الذكية قادرًا على تحديد مرض نادر لسرطان العين، عن طريق فحص الصور.

وعن هذا التطبيق، فهو يحمل اسم ” CRADLE ” ويعمل عبر نظامي التشغيل ” أندرويد وiOS ” ، ويستخدم تقنية التعلم الآلي للبحث عن العلامات المبكرة لانعكاسات ابيضاض الحدقة.

وهو انعكاس أبيض غير طبيعي من شبكية العين، يمكن رصده من خلال الصور الفوتوغرافية أو فحوصات العين.

ومن المرجح أن تكون هذه الحالة أحد أعراض ورم الشبكية، وهو سرطان يصيب عادة الرضع والأطفال دون سن الخامسة، وهو قابل للعلاج إذا تم تشخيصه مبكرًا.

حيث تمكن الذكاء الصناعي من رصد 16 حالة بمعدل 1.3 سنة قبل تشخيص الأطباء للأمراض، ويمكن لهذا أن ينقذ العديد من الأرواح أو يقلل الأضرار المتداعية من المرض .

ومن المتوقع أن يعتمد الآباء على هذا التطبيق المجاني للبحث عن مشكلات في عيون أطفالهم، من خلال الصور التي يلتقطونها لهم.