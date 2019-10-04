توقعات باستقالة وزير الطاقة الأمريكي في نوفمبر المقبل

واشنطن(صدى):

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لـ موقع ” بولوتيكو ” ، أنه من المتوقع أن يعلن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري عن استقالته في نوفمبر المقبل.

كما صرحت المصادر الثلاثة بأن رحيل وزير الطاقة المتوقع، غير مرتبط بالجدل بشأن أوكرانيا.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم الوزارة شايلين هاينس: ” بينما ذكرت وسائل إعلام معنية تقارير عن شائعات بشأن رحيل الوزير بيري لأشهر، فإنه ما زال وزير الطاقة ” .

وتابعت: ” يومًا ما ستكون وسائل الإعلام على حق.. لكن ليس اليوم ” .