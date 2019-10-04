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  3. «التنمية العقاري» يرد على أنباء إيقاف مبادرة دعم العسكريين بقرض إضافي نهاية 2019

«التنمية العقاري» يرد على أنباء إيقاف مبادرة دعم العسكريين بقرض إضافي نهاية 2019

«التنمية العقاري» يرد على أنباء إيقاف مبادرة دعم العسكريين بقرض إضافي نهاية 2019
علي القحطاني(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقاري ” حمود العصيمي ” عدم صحة الأنباء المتداولة حول توجه الصندوق لإيقاف مبادرة دعم العسكريين بقرض إضافي حسن إضافة للقرض المدعوم نهاية العام الجاري 2019.

وقال “العصيمي ” أن المبادرة مستمرة وغير محددة بتاريخ ولن تتوقف نهاية العام ، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين منها حتى الآن أكثر من 25 ألف عسكري ممن هم بالخدمة في جميع القطاعات .

وكان الصندوق قد أطلق المبادرة في نوفمبر الماضي ، إذ تمنح قرض حسن بمبلغ يصل إلى 140 ألف ريال يُضاف لأرباح تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري الذي يصل إلى 500 ألف ريال .


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