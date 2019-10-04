«التنمية العقاري» يرد على أنباء إيقاف مبادرة دعم العسكريين بقرض إضافي نهاية 2019

علي القحطاني(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقاري ” حمود العصيمي ” عدم صحة الأنباء المتداولة حول توجه الصندوق لإيقاف مبادرة دعم العسكريين بقرض إضافي حسن إضافة للقرض المدعوم نهاية العام الجاري 2019.

وقال “العصيمي ” أن المبادرة مستمرة وغير محددة بتاريخ ولن تتوقف نهاية العام ، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين منها حتى الآن أكثر من 25 ألف عسكري ممن هم بالخدمة في جميع القطاعات .

وكان الصندوق قد أطلق المبادرة في نوفمبر الماضي ، إذ تمنح قرض حسن بمبلغ يصل إلى 140 ألف ريال يُضاف لأرباح تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري الذي يصل إلى 500 ألف ريال .